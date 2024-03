Aktuell 10.03.2024

Rückgabezeit bei Amazon verkürzt

In einigen wichtigen Kategorien bei Amazon werden künftig nur noch zwei Wochen Zeit für die Rücksendung sein.

Amazon ändert eine kundenfreundliche Option der Plattform: Statt 30 Tagen Zeit für die Rückgabe unpassender Produkte werden im April dann für sehr viele Produkte 14 Tage Frist gelten. Spiegel hat das bei Amazon verifiziert und bestätigt bekommen, entsprechende Hinweise werden dann in Amazon selbst auch gemacht werden, die Box beim Preis, wo auch Versandkosten etc. genannt werden, zeigen Rückgaberechte.



Konkret gehe es um Produkte der Bereiche Elektronik, Computer, Büro, Games, Musik und Film. Ausgenommen seien Eigenprodukte von Amazon, hier verschafft sich Amazon einen Vorteil gegenüber den Partner-Händlern auf der Plattform. Die Regeln gelten für alle Käufe und Käufer der Plattform, also auch Prime-Kunden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

