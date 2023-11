Tipps 07.11.2023

100 Jahre Disney - 180 Sticker bei Billa sammeln

Das Stickeralbum lädt ein, Pickerl rund um Disney und sie besten Figuren aus dem Disney-Imperium zu sammeln.

Bei Billa gibt es nicht nur das Stickeralbum zu Disney, sondern pro 10 Euro Einkauf auch ein Pickerl-Paket mit 4 Sammel-Stickern. Ausserdem kann man wie üblich auch für 50 Cent weitere Pickerl dazu kaufen.



Pickerl.net Sticker tauschen - gratis!



Und in unserer Sammelbörse für Pickerl kann man gratis tauschen, was man doppelt hat. So kommt jeder schneller zum Ziel, denn die Sammelaktion für die Disney-Pickerl gibt es nur bis in den Dezember hinein. Vor Weihnachten ist dann Schluss.



Wir wünschen viel Spaß beim Sammeln der Sticker und bei der Nutzung unserer kostenlosen Tauschbörse!

