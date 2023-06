Einkaufs-Tipps 15.06.2023

Preisvergleich und Preishistorie bei Amazon

Ob ein Produkt günstig ist, läßt sich durch zwei Faktoren recht einfach bestimmen: Der Vergleich mit anderen Händlern und der Vergleich mit vergangenen Preisen des Produktes geben Gewissheit.

Insbesondere der größte Shop liefert da aber wenig Hinweise, nur der 'statt'-Preis ist ein kleines Indiz - und das ist oft nicht ganz die Realität. Also braucht es ein Werkzeug, das Preise trackt, eine Grafik mit der Statistik bisheriger Preise ausgibt und am besten noch den Vergleich mit anderen Shops und Vergleichsplattformen erlaubt.



Camel Camel Camel (deutsch)



Die Website mit dem einprägsamen Namen Camelcamelcamel macht genau das. Auch für den deutschsprachigen Amazon-Store werden Preise und Produkte gesammelt und nach Zeit ausgewertet, dazu Produkte noch in anderen Shops gefunden und deren Preislage dazu geschrieben. Zwar ist das Interface etwas in die Jahre gekommen, in diesem Fall geht es aber mehr um die Funktion als das Aussehen - und so mancher Euro, der sich durch den Einsatz sparen läßt, ist Beweis für die Nützlichkeit.

