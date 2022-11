Aktuell 24.11.2022

Energiespargeräte bringen nicht viel Vorsicht beim Kauf von sogenannten Energiespargeräten im Online-Handel. Dazu ruft die Bundesnetzagentur auf. Viele solcher Produkte versprächen oft fälschlicherweise eine massive Senkung der Stromrechnung. Die Behörde hat verschiedene Typen solcher Geräte überprüft und zahlreiche formale Mängel festgestellt. 'Es ist das Gebot der Stunde, dass wir Energie sparen und es gibt zum Beispiel von den Verbraucherzentralen oder der Stiftung Warentest zahlreiche hervorragende Tipps, wie das geht. Gleichzeitig werden im Online-Handel unzählige Energiespargeräte angeboten, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen. Die Nutzung solcher Geräte ist unzulässig. Nach dem Stand der Technik sind auch die Energiespareffekte solcher Geräte fragwürdig', so Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.



Allein 2022 wurden 353 Angebote von nicht-konformen Energiesparboxen auf Online-Plattformen identifiziert. Über eine Mio. Produkte wurden von den Plattformbetreibern entfernt. Die geprüften Energiesparboxen sollen den Stromfluss im Haushalt stabilisieren und so zu einer niedrigeren Stromrechnung führen. Dafür würde es genügen, ein solches Gerät in die Steckdose zu stecken. Bei den Geräten wurde festgestellt, dass die Bauteile häufig unfachmännisch angeschlossen waren und Lötverbindungen fehlten.



Online bestellt werden sollte nur bei seriösen und bekannten Quellen, heißt es. Verbraucher sollten zudem prüfen, ob zu Kontaktzwecken eine Adresse in der EU angegeben ist. Diese Adresse müsse auf dem Produkt oder seiner Verpackung, dem Paket oder in einem Begleitdokument angegeben werden. Online-Käufer sollten sich auch vergewissern, dass Angaben zu den (AGB) sowie Widerrufs- und Rückgabebelehrungen vorhanden sind. Zudem sollte der Preis sollte im Vergleich zu Mitbewerbern plausibel sein. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Energie #Produkte #Scam





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Betrug und Vertrauen

Die Hälfte der rund 10.000 befragten Konsumenten macht in einer Studie von Callsign Banken, Einzelhändle...



x One Phone: seriös?

Das Video auf Youtube erzählt von einem Flagship-Telefon zum Schnäppchenpreis, der Shop von 50% Rabatt un...



Spaß mit Scam

Scam ist der Betrug mit Vorschußzahlungen, der gerne via Spam verteilt wird. Die Betrüger sind ganz heiß ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: