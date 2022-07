Aktuell 26.07.2022

Amazon: Prime wird deutlich teuer

Nun also auch der deutschsprachige Amazon-Shop: Die Preise für das Abo von Amazon Prime ziehen auch hier an.

Knapp 70 Euro kostete Amazon Prime (das beinhaltet zB. kostenlosen Versand und Prime Video Streaming) im Jahr bisher, was auch schon erheblich mehr als zum Start des Dienstes ist (unter 50 Euro). Doch Amazon steigert die Kosten weiter und erhöht den Einsatz für seine Abonnenten nun auf knapp 90 Euro im Jahr.



Amazon führt die Inflation als Kostentreiber an, startet die neuen Tarife ab 15. September 2022 und das jeweils ab der nächsten Rate - wer spät zahlt, hat länger den alten Tarif. Mit dem Hinweis auf die neuen Bedingungen ist auch eine Kündigung möglich. Kunden erhalten hierzu ein eMail mit den Informationen.



Wohin die Reise geht sieht man in den USA. Dort ist das Angebot für Prime-Abonnenten zwar etwas größer, die Kosten sind aber schon bei fast 140 Dollar im Jahr angekommen. Da diese Preiserhöhungen üblicherweise zeitverzögert bei uns ankommen, wird man sich auf Prime-Preise weit jenseits der 100 Euro auch bei uns einstellen müssen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Amazon #Prime #Abo #Preise #Kosten







Auch interessant!

Game-Streaming: Amazon Luna

E-Commerce-Gigant Amazon unternimmt einen weiteren Versuch, ins boomende Videospielgeschäft einzusteigen....



Musik zwischen Streaming-Plattformen austauschen

Das Synchronisieren oder Übertragen von Songs, Playlists und Inhalten zwischen verschiedenen Streaming-An...



7 Mrd. Euro von Amazon für MGM

Amazon verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der Film-Contents durch den Zukauf von MGM. Und setzt ein d...



Amazon steigert Lieferzeiten - auch für Prime-Kunden

Produkte, die nicht zu den wichtigen täglich benötigten Artikeln zählen, werden bei Amazon immer langsame...



Abhängig von Amazon?

Der Online-Versandhandelsriese Amazon ist aus dem Leben von Kunden nicht mehr wegzudenken. Sie würden l...



Geld für Amazon Prime zurückfordern

Der 'AK Vergleich', eine einvernehmliche Lösung zwischen Amazon und der klagenden Arbeiterkammer in Öster...



Amazon-Versand wird teurer

Dass 'Prime' teurer wird, war nur der erste Streich - nun werden auch die Versandkosten für all jene ange...