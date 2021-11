Einkaufs-Tipps 16.11.2021

Hofer startet Lieferdienst

Mit dem Start in Wien gemeinsam mit Roksh bietet der Diskonter Hofer einen Lieferdienst an. 3000 Produkte können so nach Hause geliefert werden.

Mindestbestellmengen von rund 40 Euro und Kosten pro Lieferung von zwischen rund 3 und 7 Euro stehen dabei am Programm. Zur Wahl stehen eine Zustellung innerhalb von einer bis drei Stunden im Express-Dienst der Hauszustellung von Hofer bis hin zum nächsten Tag.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lieferservice #Hofer #Wien







Auch interessant!

Fette Werbung

Personen mit Fettleibigkeit neigen laut einer Studie der University of British Columbia eher dazu, stärk...



Gurkerl mag in Wien liefern

Wer die Werbung in der Post verfolgt hat, wird vielleicht den neuen Lebensmitterlzusteller 'Gurkerl' entd...



Handel muss online investieren

Während im Elektronik- oder Mode-Business bereits bis zu 50 Prozent der Umsätze online laufen, kommt der ...



Zielpunkt mit Hauszustellung

Ein neuer Onlineshop könnte den Onlinehandel mit Lebensmittel in Österreich durcheinander würfeln. Pfeiff...