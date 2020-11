Einkaufs-Tipps 27.11.2020

Kontaktlose Desinfektion

Ein elektrischer Spender mit Sensor, der Desinfektionsflüssigkeit abgeben kann wie bei großen Filialketten und Fast Food-Restaurants, ist auch für kleinere Anwendungen verfügbar.

So können auch Vereine, Private und kleine Shops auf den Komfort und die Sicherheit kontaktloser Desinfektionsspender zurückgreifen.



Desinfektionsgerät mit Sensor

Desinfektionsflüssigkeit



Unser empfohlenes Gerät wurde auch mit dem günstigen Desinfektionsmittel zusammen erfolgreich getestet. Es braucht dann nur noch 4 AA-Batterien oder Akkus, damit es für lange Zeit das Thema Corona-Desinfektion erledigt - und das im Endeffekt billiger, als es mit Covid-Desinfektions-Gel aus dem Supermarkt möglich wäre. Dabei aber viel professioneller und effizienter!

