Aktuelles 04.11.2020

Kochen nach Social Media

Sieben von zehn Briten verwenden beim Kochen Rezepte von Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram.

Ein Zehntel geht sogar auf die Video-App TikTok, um Inspiration für neue Gerichte zu finden. Jeder Dritte fühlt sich durch moderne Technologie beim Kochen sattelfester, wie eine Umfrage des Innovationszentrums Samsung KX ergibt.



2.000 Briten haben an der Umfrage teilgenommen. 'Die Tage des Kochbuchs scheinen gezählt zu sein', heißt es von Samsung KX. Zwar verwende die Hälfte der Befragten immer noch klassische Print-Rezepte, aber digitale Anweisungen überwiegen jetzt schon. Ein Viertel folgt auch Influencern, die in ihren Inhalten Essen zubereiten. Zwölf Prozent haben von solchen Social-Media-Stars sogar das Kochen gelernt.



Die beliebteste Plattform für Kochrezepte ist YouTube (24 Prozent der Befragten). Dahinter folgen Facebook (23 Prozent), Instagram (21 Prozent), Twitter und TikTok (jeweils zehn Prozent). Sieben von zehn Hobby-Köchen benutzen auch andere moderne Technologie, wie beispielsweise Smart-Kühlschränke, die Rezepte für sie suchen und ihre Einkäufe planen.



Etwa jeder zweite Befragte hält sich selbst für einen guten Koch. 54 Prozent bauen sogar zuhause ihr eigenes Obst und Gemüse an, ein Drittel davon benutzt auch eigene technische Geräte dafür. Für mehr als die Hälfte ist das Anpflanzen von Heim-Gemüse befriedigend, 41 Prozent wollen dadurch die Umwelt schonen.

pte/red

